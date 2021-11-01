Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матчи отбора на чемпионат мира в 2022 году. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
В состав вратарей вошли Маринато Гильерме ("Локомотив"), Илья Лантратов ("Химки"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Буде-Глимт").
В команду в составе нападающих вошли Иван Сергеев, Федор Смолов и Антон Заболотный.
В списке защитников числятся девять спортсменов: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и Сергей Терехов.
Полузащитниками назначены 15 футболистов: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Головин, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Константин Марадишвили, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой и Даниил Фомин.
В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.
Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода" из-за сомнительного теста на коронавирус. При этом спортсмен был планово вакцинирован в апреле 2021 года.
Сборная России по футболу вышла на 1-е место в отборочной группе ЧМ
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