ФК "Спартак" потерпел самое крупное поражение в ЧР, проиграв "Зениту"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал крупную победу над московским "Спартаком" в игре 12-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:1. Со стороны "Зенита" голы забили Сердар Азмун, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

У проигравших отличился Куинси Промес. Защитник красно-белых Максимилиано Кофрие был удален с поля на 79-й минуте за две желтые карточки.

Данное поражение стало самым крупным для Спартака в чемпионатах России.

Ранее московский ЦСКА победил сборную Самары "Крылья Советов" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 3:1.