ЦСКА победил "Крылья Советов" в матче 12-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский ЦСКА победил сборную Самары "Крылья Советов" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 3:1.

На 57-й минуте матча голом отличился Чидер Эджуке, на 86-й минуте мяч в ворота соперников забросил Федор Чалов, а на 89-й минуте гол забил Антон Заболотный.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Такое же количество очков имеют "Динамо" и "Зенит" и находятся выше армейцев. В свою очередь, "Крылья Советов" расположились на восьмом месте с 16 очками.

Следующий матч ЦСКА состоится с казанским "Рубином" 30 октября. В этот же день пройдет встреча "Крыльев Совета" с "Краснодаром".

Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче 11–го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби закончилось со счетом 2:2.

