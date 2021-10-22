На матч РПЛ "Динамо" – "Химки" пришел оперный певец Пласидо Доминго

Фото: instagram.com/fcdynamo
Испанский оперный певец Пласидо Доминго посетил матч 12–го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и подмосковными "Химками". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного клуба.
"В такой знаменательный день на трибунах "ВТБ Арены" присутствует особый гость – знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго", – отмечается в сообщении команды.
На фото знаменитый тенор запечатлен в кепке и шарфе московского клуба.
Встреча команд проходит в столице. По состоянию на второй тайм "Динамо" выигрывает со счетом 4:0.
Текущий матч посвящен памяти знаменитого вратаря "бело-голубых" Льва Яшина, которому в пятницу исполнилось бы 92 года.
Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче 11–го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби закончилось со счетом 2:2.
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