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Спорт

22 октября, 22:05

На матч РПЛ "Динамо" – "Химки" пришел оперный певец Пласидо Доминго

спорт

Фото: instagram.com/fcdynamo

Испанский оперный певец Пласидо Доминго посетил матч 12–го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и подмосковными "Химками". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного клуба.

"В такой знаменательный день на трибунах "ВТБ Арены" присутствует особый гость – знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго", – отмечается в сообщении команды.

На фото знаменитый тенор запечатлен в кепке и шарфе московского клуба.

Встреча команд проходит в столице. По состоянию на второй тайм "Динамо" выигрывает со счетом 4:0.

Текущий матч посвящен памяти знаменитого вратаря "бело-голубых" Льва Яшина, которому в пятницу исполнилось бы 92 года.

Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче 11–го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби закончилось со счетом 2:2.

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