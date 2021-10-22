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Спорт

22 октября, 23:58

Матчи КХЛ, РПЛ и других лиг в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей

спорт

Фото: портал мэра/Владимир Новиков

Согласованные с Роспортребнадзором соревнования всероссийского масштаба на территории Подмосковья в период с 28 октября по 7 ноября пройдут без присутствия зрителей, сообщил в своем Instagram-аккаунте министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он уточнил, что с 28 октября по 7 ноября не будут проводиться массовые физкультурные и спортивные мероприятия. Однако всероссийские и областные соревнования можно будет провести по согласованию с Роспотребнадзором.

"Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)", – отметил министр.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

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