Фото из соцсетей могут стать основанием для проверки соблюдения санэпидмер в Москве

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Фотографии концертов и мероприятий из социальных сетей станут основанием для проверки организации на соблюдение санитарных мер по коронавирусу в Москве. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Мы проводим совещания с коллегами – и рестораторами, и представителями торговых центров – и с 28 (октября. – Прим. ред.) начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети. Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи", – пояснил Немерюк.
Он уточнил, что после обнаружения такой фотографии полиция составляет протокол на представителя организации, а решение о наказании принимает суд.
Все крупные торговые центры столицы, по словам Немерюка, имеют паспорта безопасности, согласно которым в них установлены видеокамеры. В случае инцидента полиция сможет получить доступ к этим записям.
"Как показывает практика, только 10% (жителей города. – Прим. ред.) куда-то уедут, а 90% останутся и будут ограничены как-то в контактах и передвижении с точки зрения поездок на работу, по делам, по торговым центрам", – объяснил Немерюк необходимость введения ограничительных мер в городе.
В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.
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