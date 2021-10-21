МГУ вводит нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ о введении нерабочих дней в вузе. Об этом сообщает ТАСС.

"Установить с 28 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в документе.

При этом консультации со студентами в период нерабочих дней будут проводиться дистанционно, исключительно с применением электронного обучения.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.