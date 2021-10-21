Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каникулы в школах и детсадах Москвы начнутся в четверг, 28 октября. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Из-за объявления нерабочих дней по 7 ноября приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

В детсадах организуют дежурные группы для тех детей, чьи родители будут работать. Вузы и ссузы могут проводить занятия лишь в дистанционном режиме.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Предложение о введении нерабочих дней поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой. По ее словам, это позволит преломить негативное развитие ситуации с коронавирусом.

