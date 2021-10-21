Рестораны и кафе в Москве в длинные выходные продолжат работать навынос

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кафе и рестораны Москвы продолжат работу навынос в длинные выходные, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Рестораны и кафе могут работать навынос и (осуществлять. – Прим. ред.) доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц", – написал мэр Москвы.

Собянин пояснил, что также ограничения не затронут продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом.

Ранее мэр сообщил, что в Москве нерабочие дни введут с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В эти дни в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.