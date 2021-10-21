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Общество

12:16

Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

мэр Москвы общество

Фото: depositphotos/boggy22

В Москве выходные дни продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В эти дни должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России.

Как будут работать кафе, рестораны и организации сферы услуг

В период с 28 октября до 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости.

Рестораны и кафе будут работать только на вынос. Также горожане смогут заказать доставку готовых блюд.
В эти дни не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что запрещен доступ посторонних лиц.

Работа центров госуслуг "Мои документы"

В Москве будет приостановлена работа офисов "Мои документы", за исключением предоставления срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Москвичи смогут получить госуслуги в электронном виде.

Как будут работать детские сады и школы

С 28 октября до 7 ноября включительно в школах и детских садах Москвы объявляются каникулы. Также не будут работать организации дополнительного образования, спортивные школы, кружки и секции.

Для тех детей, которых не с кем оставить дома, организуют работу дежурных групп. На дистанционное обучение переводятся учащиеся высших и средних профессиональных заведений.

Медицинские организации

В период нерабочих дней горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Также не приостанавливается работа скорой помощи.

Организации культуры

В театры и музеи будут пускать только посетителей с QR-кодами и в защитных масках. При этом заполняемость залов не должна превышать 50%.

Массовые мероприятия

В период с 28 октября до 7 ноября включительно не будут проводится массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные мероприятия. Исключение станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию со столичным Роспотребнадзором.

Ограничения для москвичей старшего возраста

С 8 ноября для москвичей старше 60 лет, а также горожан, страдающих хроническими заболеваниями, приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом социальные карты граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию, продолжат работать. Также карту разблокируют после прививки против коронавируса первым компонентом.

Введение системы QR-кодов

В столице с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Собянин пояснил, что нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от коронавируса.

Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр призвал горожан помочь сохранить жизни и здоровье многих людей. Собянин посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России

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