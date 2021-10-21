Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

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Фото: depositphotos/boggy22
В Москве выходные дни продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
В эти дни должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России.
В период с 28 октября до 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости.
Рестораны и кафе будут работать только на вынос. Также горожане смогут заказать доставку готовых блюд.
В эти дни не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что запрещен доступ посторонних лиц.
В Москве будет приостановлена работа офисов "Мои документы", за исключением предоставления срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Москвичи смогут получить госуслуги в электронном виде.
С 28 октября до 7 ноября включительно в школах и детских садах Москвы объявляются каникулы. Также не будут работать организации дополнительного образования, спортивные школы, кружки и секции.
Для тех детей, которых не с кем оставить дома, организуют работу дежурных групп. На дистанционное обучение переводятся учащиеся высших и средних профессиональных заведений.
В период нерабочих дней горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Также не приостанавливается работа скорой помощи.
В театры и музеи будут пускать только посетителей с QR-кодами и в защитных масках. При этом заполняемость залов не должна превышать 50%.
В период с 28 октября до 7 ноября включительно не будут проводится массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные мероприятия. Исключение станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию со столичным Роспотребнадзором.
С 8 ноября для москвичей старше 60 лет, а также горожан, страдающих хроническими заболеваниями, приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте.
При этом социальные карты граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию, продолжат работать. Также карту разблокируют после прививки против коронавируса первым компонентом.
В столице с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Собянин пояснил, что нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от коронавируса.
Мэр призвал горожан помочь сохранить жизни и здоровье многих людей. Собянин посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче.
Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России
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