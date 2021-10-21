Эксперт заявил, что детей с хроническими болезнями нужно прививать от COVID-19 первыми

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что активная вакцинация взрослых позволит защитить и детей. Об этом заявил он в эфире телеканала "Доктор".
По мнению специалиста, если говорить о прививках от коронавируса для детей, то в первую очередь их нужно делать лицам с хроническими заболеваниями.
"Для того, чтобы защитить детей, чтобы они не были источником инфекции, надо чтобы взрослые вакцинировались. Я считаю, что в первую очередь должны прививаться дети, имеющие отягощенный коморбидный фон, хронические заболевания", – сказал он.
Горелов рассказал, что чаще всего болеют COVID-19 дети до года, которые в основном заражаются в семье. Также специалист отметил распространение вируса среди подростков.
"Подростки живут не сами по себе, а на одного подростка приходится минимум полтора родителя, которые также посещают коллективы, поэтому в геометрической прогрессии возрастают риски", – пояснил он.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах. Он объяснил, что вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.
Самой эффективной профилактикой коронавирусной инфекции назвали маски
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