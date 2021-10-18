Инфекционист рассказал о госпитализациях детей в реанимацию с COVID-19

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В России появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, рассказал в ходе пресс-конференции "COVID-19 и дети" профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие еще, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть", – передает слова Малышева РИА Новости.

Отвечая на вопрос о противопоказаниях для вакцинации детей от коронавируса, специалист отметил, что об этом можно будет говорить после получения заключения от министерства здравоохранения.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.

