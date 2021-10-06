Врач дала рекомендации, как снизить заболеваемость коронавирусом среди детей

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей можно уменьшить, если носить маски, мыть руки и по возможности реже посещать общественные места.
Ранее на совещании Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей кратно возросла по сравнению с прошлым годом. По ее словам, это связано с болезнью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей.
"При этом весь опыт предыдущих эпидемий показывает, что глобально проблему решает прививка", – подчеркнула Чернышова.
Специалист добавила, что в начале пандемии сложилось мнение, что дети не болеют коронавирусом. "Для них не разрабатывали в самом начале вакцину, ничего не тестировали. Потом же оказалось, что дети активно переносят вирус и болеют часто бессимптомно. Но дети болели, болеют и будут болеть, к счастью, легко и чаще бессимптомно", – сказала терапевт.
По мнению Чернышовой, сейчас кратный рост заболеваемости детей COVID-19 связан с тем, что они пошли в учебные заведения. "Появилась скученность в помещениях, и дети друг другу прекрасно передают вирус", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев заявили, что главными распространителями коронавируса являются дети и подростки.
Владимир Болибок заметил, что через подростков действует устойчивый канал передачи вируса, потому что те не вакцинированы. Иммунолог предполагает, что пандемия может продолжаться именно из-за этого канала.
В свою очередь, Максим Скулачев отметил, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через подростков. В других странах, по его мнению, темпы передачи вируса снижаются после вакцинации несовершеннолетних.
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