Вирусолог назвал количество переболевших COVID-19 детей в России

Фото: depositphotos/demiurg_100

Около 20–45% детей в России уже переболели коронавирусом в зависимости от региона проживания, рассказал директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает газета "Известия".

Он выразил уверенность, что рост числа заболевших связан с началом учебного года в школах, колледжах и университетах.

"С 1 сентября одномоментно по всей стране возрастает число социальных контактов у той категории, которую пока нельзя вакцинировать, – детей до 18 лет. А дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом – в зависимости от региона это 20–45% от общего числа", – сказал специалист.

По словам Волчкова, самым распространенным штаммом в России по-прежнему является "Дельта", из-за нее понизился средний возраст тяжелого течения коронавируса – с 65 до 45 лет.

"Дельта" пришла в мае и вытеснила все остальные штаммы, что не очень хорошо, поскольку говорит о ее высокой эффективности. Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает", – добавил вирусолог.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев пришли к выводу, что главными распространителями коронавируса являются дети и подростки.

Болибок заметил, что через подростков действует устойчивый канал передачи вируса, потому что те не вакцинированы. В свою очередь, Скулачев отметил, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через подростков.