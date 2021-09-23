Врач объяснила заболеваемость "Дельта"-штаммом коронавируса среди детей

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Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила заболеваемость новым штаммом коронавируса среди детей. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт отметила, что в настоящее время фиксируется рост заболеваемости, связанный именно с штаммом "Дельта", который на данный момент преобладает в России.

"Безусловно, дети по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией легче, но, поскольку сейчас большинство коллективов работают активно, большинство детей продолжают очные занятия, офлайн, конечно, обмен этими штаммами, вирусами идет сейчас более активно именно среди детей", – уточнила медик.

Руженцова пояснила, что дети могут являться источниками инфицирования. По ее словам, наибольший риск есть, когда ребенок, бывающий в коллективе, общается с невакцинированным взрослым.

Ранее в Минздраве РФ предложили сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 для детей. Главный внештатный педиатр Минздава РФ Александр Баранов выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится вакцина для детей.

