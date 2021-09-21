В Минздраве РФ предложили сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России необходимо сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для детей после выхода специального препарата. Об этом заявил главный внештатный педиатр министерства здравоохранения РФ Александр Баранов.
"У нас добровольная вакцинопрофилактика, вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться, и вот, на мой взгляд, эпидемия коронавирусной инфекции у нас очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей. Наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции, в том числе против коронавирусной инфекции у детей", – приводит ТАСС слова Баранова.
Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится вакцина для детей. Кроме того, Баранов считает, что процветание антивакцинального лобби наносит вред охране здоровья юного поколения.
"На их совести сотни болезней детских и летальных исходов, и, конечно, государство должно бы обратить на это антивакцинальное лобби более пристальное внимание. Конечно же, родители должны очень критически посмотреть на те аргументы, которые антивакцинальщики приводят в интернете", – заключил он.
Ранее в Минпросвещения РФ говорили, что учеников школ, которые достигли совершеннолетия, не будут принуждать к вакцинации от коронавируса.
На Кубе начали массово прививать от коронавируса детей
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