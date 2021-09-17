Куба начала прививать от коронавируса детей от двух лет

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Фото: depositphotos/jroballo
Медики кубы начали программу вакцинации от коронавируса детей дошкольного возраста и школьников младших классов. Об этом со ссылкой на данные местного Минздрава сообщает ТАСС.
Уточняется, что до 15 ноября в республике планируют привить от COVID-19 более 1,1 миллиона детей от 2 до 11 лет, до 5 ноября – 855 тысяч подростков от 12 до 18 лет.
"Для прививок будет использоваться вакцина местного производства Soberana 02", – говорится в сообщении.
Местные власти считают, что вакцинация позволит быстрее возобновить полноценный рабочий процесс в школах, а также защитить молодое поколение от заражения. Сейчас школьники Кубы находятся на дистанционном обучении.
В конце августа глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что оснований для начала вакцинации российских детей от коронавируса в настоящее время нет. При этом он отметил, что в будущем необходимо иметь действенный инструмент для защиты несовершеннолетних от COVID-19.
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