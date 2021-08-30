В "Векторе" заявили, что пока нет оснований для вакцинации детей от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оснований для начала вакцинации детей от коронавируса в настоящее время нет, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

По его словам, в будущем необходимо иметь действенный инструмент для защиты детей и подростков от коронавируса.

"Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но с учетом циркулирующего сейчас штамма "Дельта" я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков", – сказал Максютов.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

