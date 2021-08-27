В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса не представляют опасности для детей

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Новые штаммы коронавируса не представляют высокой опасности для детей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная", – сказала она в эфире канала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов, в свою очередь, полагает, что на сегодняшний день нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков, даже после завершения соответствующих исследований. По его словам, дети болеют COVID-19 легче, однако иметь в запасе инструмент для их защиты от новых, более опасных штаммов коронавируса все же необходимо.