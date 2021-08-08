Оснований для массовой вакцинации детей нет – глава центра "Вектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сегодняшний день нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков, даже после завершения соответствующих исследований. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований", – сказал он.

По его словам, дети болеют COVID-19 легче, однако иметь в запасе инструмент для их защиты от новых более опасных штаммов коронавируса все же необходимо.

В начале июля в столице стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Оно ведется на базе двух больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой.

Прививка делается препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

