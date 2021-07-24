Вирусолог предположил, что вакцинация от COVID-19 может быть показана детям от 14 лет

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Вакцинация от коронавируса, в случае успешного испытания вакцины для детей, может быть показана подросткам от 14 лет, поскольку в этом возрасте организм развит почти как взрослый, заявил главврач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Об этом сообщает ТАСС.

"Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста <...>. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их. Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины", – сказал он.

Он также отметил, что штамм "Дельта" поражает детей гораздо чаще, чем "уханьский", но полноценные данные о том, насколько тяжело протекает заболевание, будут получены только осенью.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября. До этого он отмечал, что при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.

После этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от COVID-19 в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.