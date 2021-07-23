Педиатр объяснила процесс вакцинации от коронавируса для детей

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Академик РАН, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала, как должна быть организована вакцинация от коронавируса для детей, сообщает "Мир 24".
По словам специалиста, ориентироваться надо на конкретные группы людей в зависимости от приоритета.
"Здесь может быть несколько подходов: наиболее уязвимые по возрасту или по состоянию здоровья или получающие терапию, например иммуносупрессивную, которая нагнетает иммунный ответ и делает пациента более восприимчивым к любой инфекции", – объяснила эксперт.
Намазова-Баранова также добавила, что вакцинация должна проходить на основе препаратов, официально разрешенных к применению в том или ином возрасте. На данный момент, отметила педиатр, такими могут начать прививать подростков до 17 лет.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что вакцинация от COVID-19 для подростков в России начнется до 20 сентября. Специалист отметил, что случаи тяжелого течения болезни в этой возрастной группе участились.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также подтвердил, что в стране не планируется вводить обязательные требования по вакцинации детей от коронавируса. Он добавил, что нет и инициатив по ограничению доступа к обучению на основании наличия или отсутствия прививки.
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