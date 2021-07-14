Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Специалист сообщил, что исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет проходит с 5 июля в Москве в детской больнице имени Башляевой и Морозовской детской больнице. В мероприятии участвуют 100 детей, 6 июля первый компонент препарата был введен 21 подростку.

"У двух детей была (температура. – Прим. ред.) 37. Но это нормальная реакция", – рассказал Гинцбург.

Специалист обратил внимание, что в последнее время возросло число случаев тяжелого течения COVID-19 у подростков.

"Надо их (подростков. – Прим. ред.) защитить", – заявил Гинцбург.

Ранее Гинцбург отмечал, что при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.