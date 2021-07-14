Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Специалист сообщил, что исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет проходит с 5 июля в Москве в детской больнице имени Башляевой и Морозовской детской больнице. В мероприятии участвуют 100 детей, 6 июля первый компонент препарата был введен 21 подростку.
"У двух детей была (температура. – Прим. ред.) 37. Но это нормальная реакция", – рассказал Гинцбург.
Специалист обратил внимание, что в последнее время возросло число случаев тяжелого течения COVID-19 у подростков.
"Надо их (подростков. – Прим. ред.) защитить", – заявил Гинцбург.
Ранее Гинцбург отмечал, что при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.
24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.
Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: