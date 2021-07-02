В "Векторе" сообщили, что более 1 млн россиян привились вакциной "ЭпиВакКорона"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Свыше одного миллиона человек в России привились от COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона", при этом серьезных побочных эффектов ни у кого не зарегистрировали. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью телеканалу "Россия-1".
"С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной. Мы не видим никаких значимых побочных эффектов", – сказал Максютов.
Разницу между индийским штаммом коронавируса "Дельта" и его мутировавшей версией "Дельта плюс" специалист назвал непринципиальной.
Он также сообщил, что менять состав вакцины "ЭпиВакКорона" для детей не нужно, а исследования препарата среди несовершеннолетних должны возобновиться в ближайшее время.
Максютов отметил, что для любого входящего в гражданское применение препарата предусмотрены определенные стадии клинических исследований, из-за чего исследования вакцины среди подростков возможны лишь после завершения испытаний на взрослых.
1 июля стало известно, что в Москве закончилась вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию данным препаратом была приостановлена.
Центр "Вектор" приступил к регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
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