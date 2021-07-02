Отгрузка 750 тыс доз "ЭпиВакКороны" запланирована на начало следующей недели

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора /Агентство "Москва"
Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз осуществится в начале следующей недели. Об этом сообщили в Государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.
"Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели", – приводит слова разработчика ТАСС.
Также в "Векторе" сообщили, что всего в стране произведено свыше 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны". В это же время в оборот введено более 3,1 миллиона доз, а более 2,4 миллиона доз отгружено со складов.
1 июля стало известно, что в Москве закончилась вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию данным препаратом была приостановлена.
Центр "Вектор" приступил к регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
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