Отгрузка 750 тыс доз "ЭпиВакКороны" запланирована на начало следующей недели

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора /Агентство "Москва"

Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз осуществится в начале следующей недели. Об этом сообщили в Государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели", – приводит слова разработчика ТАСС.

Также в "Векторе" сообщили, что всего в стране произведено свыше 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны". В это же время в оборот введено более 3,1 миллиона доз, а более 2,4 миллиона доз отгружено со складов.

1 июля стало известно, что в Москве закончилась вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию данным препаратом была приостановлена.

