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Город

15:19

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве закончилась вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию данным препаратом не производится, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"В настоящее время вакцина "ЭпиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", – сказано в сообщении.

Данная вакцина была доступна в столице с 14 мая. Этим препаратом прививали в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник.

Ранее сообщалось, что в Москве закончилась вакцина "КовиВак". Запись на получение прививки также была остановлена.

Позднее, 29 июня, стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак".

Эксперт рассказал, можно ли делать прививки от коронавируса разными препаратами

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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