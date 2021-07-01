В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве закончилась вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона". Запись на вакцинацию данным препаратом не производится, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"В настоящее время вакцина "ЭпиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", – сказано в сообщении.

Данная вакцина была доступна в столице с 14 мая. Этим препаратом прививали в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник.

Ранее сообщалось, что в Москве закончилась вакцина "КовиВак". Запись на получение прививки также была остановлена.

Позднее, 29 июня, стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак".

