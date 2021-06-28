Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

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Центр "Вектор" представил документы для регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", предназначенной для профилактики инфекции. Это следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021. <...> Торговое наименование: "ЭпиВакКорона-Н" вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", – указано в реестре.

Отмечается, что "ЭпиВакКорона-Н" представляет собой суспензию для внутримышечного введения (1 доза/0,5 миллилитра).

Ранее генеральный директор центра "Вектор" сообщил, что, согласно предварительным данным, иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" сохраняется в течение года. Он уточнил, что к подобному предварительному выводу удалось прийти, проанализировав результаты двух исследований.

"ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.