Разработчик назвал срок иммунитета к коронавирусу после прививки "ЭпиВакКороной"

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Согласно предварительным данным, иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" сохраняется в течение года. Такое заявление сделал генеральный директор центра "Вектор", в котором занимались разработкой препарата, Ринат Максютов.

"Предварительно, мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться", – цитирует Максютова ТАСС.

Он уточнил, что к подобному предварительному выводу удалось прийти, проанализировав результаты двух исследований. Первое исследование проводилось на приматах, которым ввели препарат весной 2020 года.

Второе исследование – это первая фаза клинических испытаний "ЭпиВакКороны". Добровольцев привили девять месяцев назад, иммунитет у них сохраняется на высоком уровне, уточнил специалист.

Гендиректор "Вектора" пояснил, что окончательное заключение о сроках сохранения иммунитета после прививки удастся сделать после анализа длительного опыта вакцинации населения в рамках гражданского оборота и пострегистрационных клинических исследований.

Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона".

Максютов уточнил, что в то же время этот вопрос менее актуален в сравнении с проблемой удовлетворения внутреннего спроса.

