Людям старше 65 лет рекомендовали введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Людям старше 65 лет рекомендовано введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности. Это следует из результатов научного исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованного на сайте COVID-19 Preprints.
"В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", – отмечается в статье.
Ранее стало известно, что Государственный научный центр вируслогии и биотехнологии "Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона". Это напрямую связано с вопросом экспорта вакцины.
Привиться препаратом "ЭпиВакКорона" сталао возможно в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации.
"Вектор" изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против "индийского" штамма коронавируса
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