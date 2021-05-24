Людям старше 65 лет рекомендовали введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона"

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Людям старше 65 лет рекомендовано введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности. Это следует из результатов научного исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованного на сайте COVID-19 Preprints.

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", – отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Государственный научный центр вируслогии и биотехнологии "Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона". Это напрямую связано с вопросом экспорта вакцины.

Привиться препаратом "ЭпиВакКорона" сталао возможно в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации.