В России сделано уже 25 млн прививок от COVID-19 – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России свыше 10 миллионов человек уже полностью прошли вакцинацию от COVID-19, всего сделано 25 миллионов прививок. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.
"Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 миллионов", – приводит слова Акимкина ТАСС.
Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что ежемесячно центр производит один миллион доз вакцинцы против коронавируса "ЭпиВакКорона". Максютов напомнил, что данная вакцина была зарегистрирована 13 октября 2020 года. С 3 марта ее допустили к использованию для людей старше 18 лет.
Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации.
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