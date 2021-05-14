Вакцина "ЭпиВакКорона" стала доступна в столичных поликлиниках

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Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки", – сообщила Ракова.

Она также добавила, что никакой предварительной подготовки не требуется и что москвичи могут по-прежнему выбрать "Спутник V".

Ранее стало известно, что специалисты центра "Вектор" проводят клинические испытания трехкратного введения препарата "ЭпиВакКорона".

Уточнялось, что при тестировании на приматах был подтвержден эффект увеличения продолжительности иммунитета.

