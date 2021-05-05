В "Векторе" начали клинические испытания трехкратной вакцинации "ЭпиВакКороной"

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В Центре "Вектор" проходят клинические исследования по введению вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" трижды, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

"Клинические испытания первой – второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся", – приводит слова Рыжикова РИА Новости.

Он добавил, что трехкратное введение препарата уже проверено на приматах, хомяках и морских свинках. На приматах, по его словам, уже подтвержден эффект увеличения продолжительности иммунитета.

Рыжиков подчеркнул, что состав вакцины не меняется.

Он также отметил, что в целом антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых.

Ранее сообщалось, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

В "Векторе" назвали преимущества препарата. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков рассказал, что это безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Кроме того, она демонстрирует устойчивость к мутациям.