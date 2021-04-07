"Вектор" назвал "ЭпиВакКорону" эффективной против новых штаммов коронавируса

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Российская вакцина "ЭпиВакКорона" является эффективной против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов.

"Против всех известных [штаммов], которые сейчас есть, – и "британского", и "южноамериканского", и "южноафриканского" – это [вакцина "ЭпиВакКорона"] работает", – сказал Семенов в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Он отметил, что после прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела к коронавирусу.

Ранее стало известно, что препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения.

Также в "Векторе" назвали преимущества препарата. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков рассказал, что это безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Кроме того, она демонстрирует устойчивость к мутациям.

