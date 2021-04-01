"ЭпиВакКорона" начала поступать в регионы РФ для вакцинации населения

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня в основном доступная вакцина "Спутник V", а также начала поступать на этой неделе "ЭпиВакКорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования "КовиВак", – отметил министр.

Мурашко также добавил, что советовать одну из вакцин людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом должен лечащий врач, консультирующий перед прививкой.

"В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач", – сказал он.

Ранее в "Векторе" назвали преимущества "ЭпиВакКороны". Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что это безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Также она демонстрирует устойчивость к мутациям.