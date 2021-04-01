Мурашко сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Мурашко привился от COVID-19 накануне. Как стало известно, министр получил препарат "Спутник V".

"Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту", – объяснил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что перенес вакцинацию нормально. В данный момент у Мурашко уже сформировался хороший иммунитет.

Ранее глава Минздрава допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Данный процесс будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, заявил министр.

Мурашко также заверил, что в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Министр добавил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.