Мурашко сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Мурашко привился от COVID-19 накануне. Как стало известно, министр получил препарат "Спутник V".
"Поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту", – объяснил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что перенес вакцинацию нормально. В данный момент у Мурашко уже сформировался хороший иммунитет.
Ранее глава Минздрава допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Данный процесс будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, заявил министр.
Мурашко также заверил, что в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Министр добавил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.
Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в РФ преждевременно
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: