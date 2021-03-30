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Общество

18:34

Мурашко заявил, что в России достаточно вакцин от коронавируса

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране на данный момент достаточно вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Мы развернули сейчас <...> девять производственных площадок разных типов вакцин. На сегодня вакцины достаточно, производственный комплекс справляется", – уточнил он.

На данный момент в РФ зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" (Центр имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор"), а также "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранцам могут предоставить возможность въезжать в страну для вакцинации от COVID-19. Обсуждать этот вопрос, по словам представителя Кремля, будет Оперативный штаб при правительстве.

Также Песков допустил увеличение поставок российских вакцин за рубеж. Это может произойти по мере наращивания производства, при этом приоритетом остается распространение препаратов в РФ.

Центр Гамалеи рассказал о ревакцинации сотрудников "Спутником V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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