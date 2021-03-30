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Москва 24

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Политика

13:47

Поставки российских вакцин за рубеж будут увеличивать по мере наращивания производства

власть политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия будет увеличивать поставки вакцины против коронавируса за рубеж по мере наращивания производства и иммунизации населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в мире отмечается довольно высокий спрос на препарат "Спутник V".

"По мере того как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что приоритет для России – удовлетворение внутреннего спроса.

Ранее Песков допустил, что пример президента ускорит вакцинацию населения РФ. Сейчас многие по-прежнему относятся к вакцинации скептически, что пресс-секретарь главы государства объяснил национальными особенностями.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

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