Песков допустил, что пример Путина ускорит процесс вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что пример главы государства положительно скажется на желании граждан привиться от коронавируса, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу", – сказал Песков.

То, что люди не спешат делать прививки, пресс-секретарь президента объяснил национальными особенностями, добавив, что многие по-прежнему скептически относятся к вакцинации.

Песков отметил, что разъяснительную кампанию важно продолжать, наращивая при этом объемы производства вакцины.

Российский президент вакцинировался 23 марта. Песков рассказал, что Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут через три недели.

Информация о том, какой вакциной прививался Владимир Путин, не раскрывается.

