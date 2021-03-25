Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

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Владимир Путин хорошо переносит прививку первым компонентом вакцины против COVID-19, у президента не наблюдается никаких побочных эффектов, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо", – заявил Песков.

Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Песков рассказал, что Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели.

Песков при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.

До этого пресс-секретарь президента предупредил журналистов, что российский лидер не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.