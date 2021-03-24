Песков рассказал о самочувствии Путина через сутки после первой вакцинации от коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин чувствует себя хорошо спустя сутки после первого укола вакцины против коронавируса, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Президент чувствует себя хорошо", – заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков пояснил, что Путин получит второй компонент вакцины в установленные сроки.

Накануне Песков сообщил, что Путин привился от коронавирусной инфекции. Позднее он рассказал, что Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели.

Песков при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.

До этого пресс-секретарь президента предупредил журналистов, что российский лидер не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.