Песков объяснил отказ Путина от публичной вакцинации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Он отметил, что президент не является сторонником публичной вакцинации, делать прививку на камеру не будет, а журналистам придется поверить на слово.

Представитель Кремля добавил, что глава государства привьется одной из российских вакцин, однако не стал уточнять какой.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Ранее инфекционист рассказал, чем различаются российские препараты от COVID-19. По его словам, все вакцины созданы на основе разных технологий.