Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе диалога Путин и Мишель обсудили нынешнее положение дел и перспективы диалога между Москвой и ЕС, а также возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российский лидер подчеркнул готовность России к восстановлению нормального взаимодействия с Европой при наличии встречного интереса, так как из-за конфронтационной линии европейских партнеров сейчас состояние между РФ и ЕС остается неудовлетворительным.

Кроме того, Путин в очередной раз напомнил, что Москва с самого начала деполитизировала сотрудничество в борьбе с COVID-19 и продолжает рассчитывать на объединение усилий.

"Кто-то там из наших партнеров видит какую-то политизацию с нашей стороны. Ничего подобного. Я уже многократно об этом говорил, не было и нет никакой политизации", – сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Он подчеркнул, что ЕС отдает предпочтение вакцинам, которые производятся на европейской территории.

В ответ на это Путин отметил, что Россия не навязывает другим странам свою вакцину от коронавируса. По его словам, заявления чиновников Евросоюза о "ненужности" российского "Спутника V" заставляют задуматься, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан ЕС.

