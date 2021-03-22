Россия не навязывает другим странам свою вакцину от коронавируса – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не навязывает другим странам свою вакцину от коронавируса, сообщил Владимир Путин.

По его словам, заявления чиновников Евросоюза о "ненужности" российского "Спутника V" заставляют задуматься, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан ЕС.

Путин отметил, что в Европе многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.

"В этой связи знаете что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран?" – подчеркнул Путин.

Он заметил, что это их собственный выбор.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона заявил о том, что ЕС не нуждается в российском препарате.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз продолжаются. Он добавил, что ситуация вокруг российского препарата является показательной.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Тунисе, Ливане, Мьянме, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.