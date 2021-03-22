Мурашко оценил российскую систему контроля качества вакцин

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Система контроля и качества вакцин в России является одной из лучших в мире. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире", – цитирует министра здравоохранения РИА Новости.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

