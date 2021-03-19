Премьер Италии не исключил допуска "Спутника V" в страну без разрешения ЕС

19 марта, 23:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил допуска российской вакцины "Спутник V" в страну без разрешения Европейского союза. Об этом передает РИА Новости.
Как пишут СМИ, свое заявление Драги сделал на первой пресс-конференции в качестве премьер-министра Италии.
"(Канцлер Германии Ангела. – Прим. Ред.) Меркель мне сказала, что если ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств. – Прим. Ред.) одобрит "Спутник V", хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии", – сказал Драги.
Он выразил мнение, что подобное решение является нормальным прагматизмом.
"Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому", – заключил Драги.
Ранее власти Германии допустили самостоятельную закупку страной российской вакцины "Спутник V". Канцлер Ангела Меркель посчитала возможным покупку препарата в Германию независимо от Евросоюза.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
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