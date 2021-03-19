Меркель допустила закупку вакцины "Спутник V"

19 марта, 22:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Германия может начать самостоятельную закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если Евросоюз не станет организовывать заказ препарата, заявила канцлер Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что Европе следует применять все вакцины, допущенные на рынок Европейским лекарственным регулятором (EMA).
"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", – заявила Меркель.
Ранее немецкий иммунолог Штефан Кауфманн призвал Евросоюз одобрить применение вакцины "Спутник V". По словам иммунолога, репутация препарата от коронавируса AstraZeneca пострадала после временного отказа ряда стран использовать его, поэтому российская прививка могла бы стать очень полезной.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: