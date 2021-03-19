Меркель допустила закупку вакцины "Спутник V"

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Германия может начать самостоятельную закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если Евросоюз не станет организовывать заказ препарата, заявила канцлер Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что Европе следует применять все вакцины, допущенные на рынок Европейским лекарственным регулятором (EMA).

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", – заявила Меркель.

Ранее немецкий иммунолог Штефан Кауфманн призвал Евросоюз одобрить применение вакцины "Спутник V". По словам иммунолога, репутация препарата от коронавируса AstraZeneca пострадала после временного отказа ряда стран использовать его, поэтому российская прививка могла бы стать очень полезной.

Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.