Немецкий иммунолог призвал Евросоюз одобрить "Спутник V"

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Допустить к использованию в государствах ЕС российский препарат от COVID-19 "Спутник V" призывает немецкий иммунолог Штефан Кауфманн. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны допустить эту вакцину, запрос уже направлен. Посмотрим, как быстро он пройдет проверку. Но допуск, как для других вакцин, должен произойти", – сказал он. По словам иммунолога, репутация препарата от коронавируса AstraZeneca пострадала после временного отказа ряда стран Евросоюза использовать его.

"Важно, чтобы мы сейчас открыто объяснили общественности, что мы эти риски, которые есть, связаны они или нет, продолжаем отслеживать и делаем все возможное для обеспечения безопасности", – рассказал Кауфманн о будущем AstraZeneca.

Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

Ранее в Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Всего от применения препарата отказались около 20 европейских стран, включая Австрию, Швецию, Нидерланды.