Британский регулятор не нашел связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

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Фото: AP Photo/Alastair Grant
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca и образованием тромбов у людей, которым была сделана прививка этим препаратом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
"Проведенное нами тщательное исследование и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения", – заявила глава MHRA Джун Рейн.
Она подчеркнула, что польза от применения AstraZeneca существенно перевешивает риски возникновения побочных эффектов.
Ранее от применения вакцины от AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата. Также применение препарата накануне приостановили в Литве.
До этого от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca для вакцинации. По мнению специалистов, плюсы от продолжения использования препарата превышают возможные риски. Эксперты также считают, что нет доказательств связи побочных эффектов, о которых говорили в ряде стран, с самим препаратом.
От вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран
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