ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca

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ВОЗ рекомендовала продолжить использование препарата AstraZeneca для вакцинации. Об этом говорится в заявлении организации.

По мнению специалистов, плюсы от продолжения использования вакцины превышают возможные риски. Эксперты также считают, что нет доказательств связи побочных эффектов, о которых говорили в ряде стран, с самим препаратом.

"Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование – это правильная практика", – говорится в сообщении.

Ранее от применения вакцины от AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата.

До этого от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.