Захарова прокомментировала заявление Украины о роли РФ в проблемах с AstraZeneca

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В российском МИД прокомментировали заявление украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе могла устроить Россия.
Ранее Ткаченко в своем Telegram выразил мнение, что приостановка использования AstraZeneca в странах ЕС может быть связана с массовой информационной кампанией со стороны РФ. Украинский министр предположил, что Россия расчищает рынок для вакцины "Спутник V".
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Укрианы продолжают жить в мире фантазий.
"Проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке", – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, сейчас украинский министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинацией. При этом в самой Украине препараты от COVID-19 не производятся, а вакцинация не проводится.
"Не режим, а сказка", – заключила Захарова.
Ранее от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Основной причиной стало большое количество побочных эффектов.
Регулятор ЕС рассмотрит данные по вакцине AstraZeneca 18 марта
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